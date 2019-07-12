عاطل يقتل شريكه ويلقى جثته فى الترعة بسبب السرقة

12 يوليه 2019 - 06:01 م

نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة الدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مركز شرطة الدقهلية بانتشال جثة أحد الأشخاص (كهربائى سيارات- له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه فى قضية "سرقة بالإكراه") من مياه المصرف الموازى للطريق الرابط بين (الجمالية/صان الحجر) بالشرقية بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث عن قيام المجنى عليه بترك محل إقامته للهرب من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضية السرقة بالإكراه والتوجه لأمن دمياط والإقامة بشقة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثان دمياط وأن الأخير هو مرتكب الحادث حيث قام بالتعدى عليه بمطواة أثناء مشاجرة بينهما حال تواجدهما بالشقة لخلافات على تقسيم بعض متحصلات جرائمهما فـأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة, تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.