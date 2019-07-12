» «الإفتاء» توضح حكم دفن الميت بين الظهر والعصر

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة".

وأجابت الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك: "أن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن،.

وأجابت الإفتاء عبر صفحتها على فيسبوك: "أن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن،.