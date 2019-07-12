» العثور علي طفل مشنوق داخل دورة مياه مسجد بالبحيرة

متابعات- مصطفى صابر
عثر أهالي قرية جبارس التابعة لمركز ايتاي البرود بالبحيرة,علي جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد عقب أداء صلاة الجمعة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
البداية كانت بتلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود بعثور الأهالي علي جثة "محمد.ع.هـ" 14 سنة معلقة بحبل داخل إحدي دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، في ظروف غامضة.
ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائي والرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاي البارود، لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الجريمة.
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