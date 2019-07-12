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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب مدينة سيتل الأمريكية

عرب وعالم

زلزال
زلزال

خالد الشرقاوي - وكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة سيتل بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع، فى الساعة 03:00 صباحًا حسب التوقيت المحلي، ووقع مركزه فى منطقة "ثرى ليكس" على بعد 40 ميلاً شمال شرق سيتل، وعلى عمق 14 ميلاً، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكترونى.

كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر على مقربة من مدينة مونرو بولاية واشنطن، بعد دقائق من ذلك الزلزال.

ويأتى ذلك بعد أن ضربت هزتان قويتان ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي.


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