الكويت تعتقل مصريين بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، ضبط شبكة "إرهابية" في البلاد يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا هجمات في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

وقالت الداخلية في بيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بضبط "خلية إرهابية" تتبع "تنظيم الإخوان المسلمين"، صدرت بحق أفرادها أحكام من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وأضافت الداخلية أن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية واتخذت دولة الكويت مقرا لها.

وأفادت الوزارة بأن الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، مبينة أنها ومن خلال التحريات، تمكنت من تحديد مواقع أفرادها لتباشر السلطات عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة من الكويت.

وأضافت الداخلية أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم "بعمليات إرهابية" وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الوزارة الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن.


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