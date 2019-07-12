منح مصر شهادة دولية لجهودها في القضاء على «فيروس سي»

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حسن علام- متابعات

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وزيرة الصحة

جنيف

فيرس سي

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جنيف، بسويسرا، لبحث تعزيز سبل التعاون.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية ورئيس البعثة الدائمة بجنيف، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول استعراض إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي ممثلة في مجهودات وزارة الصحة والسكان في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل ونتائج المبادرات الصحية المختلفة وكذلك الخطة المستقبلية للمبادرات القادمة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة وجهت الدعوة لـ"تادروس" أدهانوم لحضور الاحتفال العالمي الذي ستقيمه مصر للإعلان عن نجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

ومن جهته وافق السيد تادروس أدهانوم على حضور الاحتفال الدولي وإعلان مضي مصر قدمًا في البدء بإجراءات الحصول على الشهادة الدولية للقضاء على فيروس "سي"، كما تم الاتفاق على حضور ممثل عن المنظمة للاجتماع المقام في الفترة من 17،18 يوليو 2019 لدعم ملف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة رحبت بموافقة المنظمة على دعم التوجه المصري للقضاء على فيروس "سي" في دول بأكملها والبداية بدولتي نيجيريا وباكستان كونهما من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس "سي".

ولفت مجاهد إلى أنه تم الاتفاق على المتابعة مع المنظمة وممثلها في مصر لضمان إتمام الخطوات اللازمة للحصول على شهادة القضاء على فيروس "سي" في أسرع وقت ممكن.


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