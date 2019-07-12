حقوقي عن «الجمعيات الأهلية»: عليه علامات استفهام

12 يوليه 2019 - 05:01 م

قال المحامي حسين بدران، المدير التنفيذي للجمعية القانونية لحقوق الإنسان، إن التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات الأهلية غير مرضية، كما أن هناك بنودًا كثيرة تم المطالبة بتعديلها لكن لم يحدث.

وأضاف «بدران»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»: «كنا بحثنا تعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ فترة وكانت هناك انتقادات عديدة من تشديد الهاجس الأمني حول تعديل هذا القانون وهو وجود مسؤوليين أمنيين بصفاتهم بالإضافة إلي مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي وهم المعنيين بالمراقبة والمتابعة ولم يتغير هذا البند».

وأردف: «كنا معترضين علي وجود عقوبة الحبس التي تهدد العمل التطوعي وتم استبدالها بغرامة ولكتها غرامة كبيرة جدًا تصل إلي نصف مليون جنية وحد أدنى مائتان ألف جنية، وهذا أيضا تعديل يجعل العمل التطوعي وهو مجال الجمعيات الأهلية أمر غاية في الخطورة خاصة أنه إذا لم يتم دفع الغرامة فإن القانون العام يستبدلها بالحبس أو التشغيل بالمصاريف وهو باب أخر يفتح أمر الحبس الذي اعترضنا علية».

واعتبر تعديل قيمة المبلغ المودع وتحديده بعشرين ألف جنية يعني عدم تكوين جمعيات من الشباب الراغب في العمل التطوعي، لافتًا إلى أن فتح باب إمكانية دخول غير المصريين لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية علية علامة استفهام كبيرة غير مفهومة.

وعلل ذلك بأن «العمل الأهلي والاجتماعي يعتبر أمن قومي بحسب تخوفات النظام، فكيف يسمح لغير المصريين التمثيل في مجلس إدارة الجمعيات الأهلية»، مشددًا على ضرورة تغيير فلسفة القانون نفسه وعدم وضع قيود وتشكيك في من يعملون في هذا المجال خاصة أن اتجاه العالم الآن نحو العمل الغير رسمي أي التطوعي الأهلي.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل فض دور الانعقاد الحالي، بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي الحكومة بتعديله إثر تعرضه لانتقادات.

وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن المسؤولة عن مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إن اللجنة ستكون جاهزة لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، للانتهاء من الالتزامات والمطالبات الدولية.