سقوط شقيقين بتهمة ترويج «تبادل الزوجات» بالدقهلية

12 يوليه 2019 - 05:01 م

تمكنت مباحث مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، الخميس، من القبض على شقيقين بعد رصد «ترويجهما لأفكار شاذة ومخلة بالآداب العامة، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتبادل الزوجات».

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود تقرير يفيد رصد إدارة التوثيق والمعلومات لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تروّج لما يسمي «بتبادل الزوجات» بإحدى قرى مركز المنصورة، وتمكنت الإدارة من تحديد مكانهما عن طريق تتبع الصفحات على الشبكة العنكبوتية ورصد اتصالات من خلالها.

وضبطت قوة من مباحث الدقهلية شقيقين، أحدهما موظف في صيدلية، والآخر بمحل بيع أجهزة الكمبيوتر، وتم رصد مكانهما، والقبض عليهما، وتحريز أجهزة الكمبيوتر والتليفونات المحمولة الخاصة بهما.

وتبين أنهما «يروجان لأفكارهما الشاذة بتبادل الزوجات على صفحات التواصل الاجتماعي»، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة العامة.