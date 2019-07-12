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وفد أمني مصري يصل قطاع غزة

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وفد المخابرات المصرية في غزة (أرشيفية)
وفد المخابرات المصرية في غزة (أرشيفية)

خالد الشرقاوي - متابعات

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وفد أمني مصري يصل إلى غزة

وصل وفد أمني مصري، إلى قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بغرض عقد مباحثات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حول "التهدئة" مع إسرائيل.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، إن وفدا أمنيا مصريا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، والعميد أيمن بديع، وكيل الجهاز، وصلا إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)".

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري، الذي يتوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ملف "التهدئة"، بعد يوم على استشهاد أحد عناصر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، على الحدود الشمالية لغزة برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وتوعدت الفصائل الفلسطينية، الخميس، إسرائيل بـ"دفع ثمن باهظ"، ردًا على مقتله.

وقالت الفصائل في بيان مشترك، إن "اغتيال المجاهد محمود الأدهم من كتائب القسام، جريمة صهيونية".

وأضافت أن "الاحتلال يتحمل مسؤولية هذه الحماقة، وسيدفع ثمناً باهظًا من دماء وأشلاء جنوده وضباطه رداً على هذا الإجرام".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان، استشهاد الفلسطيني الأدهم (28 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، باليوم نفسه، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.

وفي بيان منفصل، قالت "كتائب القسام" إن الأدهم، أحد عناصرها بغزة، يتبع قوة "حماة الثغور".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني شمالي غزة "نتيجة سوء فهم"، مشيرًا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث".


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