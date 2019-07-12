عودة "جنش" إلى القاهرة بعد إجراء عملية بألمانيا

عاد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، إلى القاهرة، خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس فى ألمانيا، حيث تقرر غيابه عن فريقه لمدة 6 أشهر.

وكان جنش، قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليًا.

وكان جنش قد وصل إلى ألمانيا الثلاثاء قبل الماضى، فور حصوله على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا التى تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل، حيث أجرى الحارس جراحة ناجحة فى ألمانيا تمهيدًا لخوض برنامج تأهيلى فى الفترة المقبلة.