صلاة الجمعة بلا خطيب بأحد مساجد أسيوط

أدى العشرات من المصلين صلاة الجمعة اليوم دون خطبة، لعدم وجود خطيب أزهرى، ما أثار غضب واستياء المصلين بأحد مساجد مركز البدارى التابع لمحافظة أسيوط.

وسادت حالة من الاستياء والغضب بين جموع المصلين من سكان قرية نجوع المعادى التابعة لمركز البدارى لإقامة صلاة الجمعة بمسجد التوحيد بالقرية دون خطبة، لعدم توفر خطيب أزهرى ورفض أي مواطن صعود المنبر حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

وقال محمد على أحد أهالي القرية: "فوجئنا بعد وصولنا إلى مسجد التوحيد بعزبة سرور، لأداء صلاة الجمعة، بعدم وجود خطيب المسجد وحين سألنا أقر أحد مسئولي المسجد أن الخطيب كان داعية وليس أزهريًا وطبقا لقرار وزارة الأوقاف لا يخطب الجمعة سوي أزهري".

وأضاف، أن مؤذن المسجد رفع الإقامة دون خطبة الجمعة مما أثار غضبنا لضياع ركن من أركان صلاة الجمعة، وهو الخطبة، وصلينا الجمعة ركعتين دون خطبة وغادرنا ولا نعلم أن كانت صلاتنا جائزة أم باطلة.

وناشد الأهالي مسئولي الأوقاف بتوفير خطيب أزهرى حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى، خاصة مع رفض مسئولي المسجد لأحد المشايخ وهو ليس أزهريًا بإلقاء الخطبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية ومخالفة القواعد والتعليمات.