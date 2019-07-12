كوبرا على شاطئ جمصة تغدر بصديقها وتنهي حياته

12 يوليه 2019 - 04:41 م

شهدت محافظة الدقهلية مساء, وأقعة مأساوية حزينة, حيث لقي «مروض ثعابين» مصرعه، أثناء تقديم أحد عروض القوة الخارقة بمصيف جمصة ، بعد أن لدغه ثعبان «الكوبرا» أثناء العرض.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهليه، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصه المركزي، بوصول، محمد رجب الشهاوي وشهرته «شمشون» 23 سنه طالب ومقيم قرية ميت الصارم التابعه لمركز المنصورة جثه هامده إثر تعرضه للدغه ثعبان «الكوبرا».

انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام صقر رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تقديم المجني عليه فقرة استعراضيه بعنوان عرض القوى الخارقة مع الثعابين السامة بأحد الكافيتيريات بمصيف جمصه لدغه ثعبان كوبرا أثناء تقديم العرض مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأكد أصدقاء المجني عليه، أنه دخل عالم السيرك وقدم عروض «القوة الخارقة» بعدما نجح في ترويض الزواحف والثعابين إلا أن ثعبان الكوبرا غدر به أثناء العرض ولدغه مما تسبب في وفاته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.