مسنة يمينة تحرق ملابسها بسبب "الحوثي"

12 يوليه 2019 - 03:32 م

أحرقت يمنية مسنة ملابسها اعتراضًا على اعتداءات ميليشيات الحوثي على المدنيين من الشعب اليمني دون اكتراث بالنساء أو المسنين أو الأطفال.

وأظهر مقطع فيديو متداول سيدة يمنية مسنة تناشد للتدخل لمنع استيلاء الحوثيين على قطعة أرض تملكها بصنعاء وطردها من بيتها بعدما اعتقلوا أبناءها.

وقالت في الفيديو: اقطعوا رؤوسنا.. لكن إحنا يمنيين وهذه الأرض حقنا، ولا يهمنا أن تعدمونا أو تسجنونا".

ولم تتمالك السيدة أعصابها حتى اضرمت النيران في ملابسها تعبيرًا عن الظلم والقهر الذي عاشته على يد الميليشيات الحوثية.