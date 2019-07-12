» وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل لا يتعارض مع الدين

12 يوليه 2019 - 02:12 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القضية السكانية تختلف من دولة لأخرى، ولا يجب النظر إلى مصلحة الفرد بمعزل عن مصلحة المجتمع.



وأضاف"جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة، اليوم الجمعة، بأن مصر بها زيادة سكانية غير منضبطة، ولا يمكن أن تكتمل معها عملية التنمية، حيث إننا لا يجب أن نبحث عن زيادة في الأفراد تكون كغثاء السيل، بل يجب أن تكون زيادة الأفراد إضافة إيجابية للمجتمع.



وتابع وزير الأوقاف، بأن تنظيم النسل لا يتعارض مع صحيح الدين، بل أن وضعنا يحتم علينا التنظيم، وذلك لصالح الأم، والطفل، والأسرة، والمجتمع.

