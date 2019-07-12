» "فيس بوك" يتغنى بشابين سعوديين بسبب هذا الموقف

12 يوليه 2019 - 02:10 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مقطع فيديو يظهر، موقفًا بطوليًا لشابين سعوديين، أقدما على تسلق سوار أحد المنازل، لنجدة ثلاثة أطفال نشبت النيران بمنزلهم في ظل غياب ذويهم في حي الخضراء بمكة المكرمة في السعودية.

ونقلت صحيفة "عاجل" عن أحد الشهود العيان، قوله: "إنه شاهد الأطفال يقفون في شباك شقتهم وتتعالى صرخاتهم، يستغيثون من النيران ومطالبين بمساعدتهم، بينما يتصاعد الدخان من جوانب الشقة المحترقة".

وأضاف الشاهد: "خلال الاتصال بالجهات المختصة بالدفاع المدني لطلب المساعدة، تسلق الشابان إبراهيم حسين عسيري، وعبد العزيز عبد الرحمن الزهراني، من سكان حي الخضراء، جدران المنزل حتى وصلا إلى الشباك الذي يقف به الأطفال الثلاثة وقاما بكسر بعض من الحديد الجانبي لإخراج الأطفال.

وتابع الشاهد والمدعو محسن الحارثي: "إنه بفضل من الله وبجهود هذين الشابين تم إنقاذ الأطفال وإخراجهم وهم بصحة جيدة، وتم إسعافهم إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، فيما باشرت وحدات الإطفاء إخماد الحريق".