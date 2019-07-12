  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
ابن سلمان وخاشقجي

أول تعليق ملكي بعد مقابلة "بن سلمان" المثيرة للجدل

الشيخ خالد الجندي

"الجندى": الحور العين سبب انضمام الشباب للجماعات الإرهابية

سارة نتنياهو وزوجها

عضو بالكنيست يكشف مفاجأة عن زوجة نتنياهو

الإعلامي تامر أمين

قرار جديد للنواب .. و تامر أمين: "إحنا الحضن الكبير"

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفي الادعاءات الكاذبة عن امتلاكها لشركة “دابسي”

البرلمان

فضائح جنسية تضرب البرلمان البريطاني

شرطة الكويت

مشاجرة بالعصي بين مصريين بالكويت تنتهي بالقبض عليهم

ارشيف

رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

جزائر

جزائرى يدهس عائلة كاملة عقب فوز المنتخب

المستشارة تهاني الجبالي

"الجبالي" عن قانون الإيجار القديم: "مبنجيش علي حد"

عضو بالكنيست يكشف مفاجأة عن زوجة نتنياهو

عرب وعالم

سارة نتنياهو وزوجها
سارة نتنياهو وزوجها

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

#

"حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين

#

مفاجأة عن "بن سلمان".. يكشفها مدير مكتبه

#

المغامسي يكشف مفاجأة عن قضية "خاشقجي"

الكنيست الإسرائيلى

نتينياهو

سارة نيتنياهو

أعلنت إيلي أفيدار، البرلمانية الإسرائيلية مفاجأة عن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها قوة أكبر من زوجها.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الجمعة، على لسان عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي أفيدار، عن حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيجدور ليبرمان، أن لدى سارة نتنياهو قوة أكبر من رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين حكموا البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن نتنياهو يخشى من حركة حماس في قطاع غزة، في مقابل أن الحركة الفلسطينية نفسها لم تخش من الجيش الإسرائيلي، ولا من تصريحات رئيس الوزراء خلال المناورات التي يجريها الجيش الفترة الماضية.

وأشار عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي أفيدار، إلى أن رئيس الوزراء يعتمد على أصوات المهاجرين القادمين إلى البلاد من الاتحاد السوفييتي السابق.

سبق وأن وجهت اتهامات لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، والمسئول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، عزرا سايدوف، في العام الماضي، 2018، بالفساد المالي وخيانة الأمانة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "ملف السكن".  

وتحتوي قضية (ملف السكن) على فضائح فساد تحوم حول نتنياهو الزوجة وسايدوف، أهمها ما يسمى (فضيحة الوجبات)، التي تشير إلى أنهما ضخما حجم نفقات الوجبات، وكانا يجلبان وجبات من المطاعم، في الوقت الذي كانت هناك طاهية في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، وعملا على إخفاء وجود هذه الطاهية، ما كلف خزينة الدولة الإسرائيلية 393 ألف شيكل (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي)".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لجماهير تونس قبل مواجهة السنغال
» إيران تقصف مواقع بكردستان
» اختفاء جزيرة أسفل بحر العرب
» مطبات طائرة كندية تصيب العشرات بجروح طفيفة
» السفارة المصرية بواشنطن تنظم احتفالية لـ23 يوليو
» شرطة برازيل تحقق مع متهمة نيمار بالاغتصاب
» تفاصيل رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات التوظيف
» زوجة فنان شهير تقبله على الهواء.. شاهد رد فعله
» امرأة تخرج من القبر حية عقب دفنها فى الشرقية
» خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
» القوات العراقية تعتقل "أم المجاهدين" في تنظيم "داعش"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة