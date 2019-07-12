ألقت بنفسها في "المسيسيبي".. هذا ما فعله مبتعث سعودي

12 يوليه 2019 - 11:56 ص

ألقت سيدة بنفسها في نهر المسيسيبي، وقام مبتعث وصديق بإنقاذها، فما كان من شرطة مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية إلا أن قامت بتكريمه.

وقال المبتعث إنه كان يجلس مع عدد من زملائه بينهم أمريكيان ليلاً في مكان مطلّ على نهر المسيسيبي، وسمعوا صوت امرأة تصرخ من داخل النهر وتطلب المساعدة، موضحًا أن طريق النزول للنهر كان صعباً ووعراً.

‏ولفت المطيري إلى أنه نزل مع أحد الأمريكيين إلى الماء، وتمكنا من الوصول إلى المرأة وسحبها إلى اليابسة، وكانت رجلها مصابة ولا تستطيع المشي، وبعدما أخرجاها جاءت الشرطة وقدمت لها المساعدة، مبينا أن الشرطة أخذت أرقامهما وعناوينهما، وبعد أيام وجد رسالة على بريده، تفيد أن رئيس قسم الشرطة في المدينة يريد مقابلتهما، ولما ذهبا إلى الشرطة في الموعد المحدد، جرى تكريمهما بدرع وقلادة.