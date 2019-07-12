» زوجة فنان شهير تقبله على الهواء.. شاهد رد فعله

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جو اشقر وزوجته
جو اشقر وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال

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تسببت قبلة للفنان جو أشقر من زوجته في إحراجه على الهواء.

وانزعج الفنان اللبناني جو أشقر، من تصرف زوجته، جريس أيانيان، حينما قبلته على الهواء مباشرة، في أحد اللقاءات التليفزيونية مع إحدى المراسلات.

وبسؤال المراسلة له عن سبب انزعاجه، كان رده: "ما بحب التبويس على الهواء، دي خصوصيات، أو بتحبني تحبني تحت الطاولة، ومش ضروري تحبني فوق الطاولة، دي حاجات بالخصوصيات وبفضل تفضل بالخصوصيات".

وبررت زوجته انزعاجه: "زوجي بيستحي كتير، وأنا من النوع اللي بحب أعبر، حتى مع أولادي ومع أهلي.. بس لو بنضايق بلاها".

يذكر أن الفنان اللبناني جو أشقر من مواليد 2 فبراير 1972، ويبلغ من العمر 47 عاما، وهو من مواليد حمص بسوريا، ومن أشهر أغنياته، أغنية "كداكدا"، عام 2013، وأغنية "كذابة" عام 2013.


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