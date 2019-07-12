» تفاصيل رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات التوظيف

12 يوليه 2019 - 11:31 ص

كشف المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب بالغربية، تفاصيل اختبار الشركة لنحو 300 مهندس مدني للتوظيف، وكانت النتيجة لم ينجح أحد.



وقال "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأن الامتحان لم يكن صعبًا، ووضعه أساتذة مختصون، موضحًا أن نسبة النجاح كانت 70%، ولكن لم يحصل أحد على هذه النسبة من المهندسين المدنيين الذين تقدموا للامتحان.



ولفت رئيس شركة مياه الشرب بالغربية، إلى أن هناك عددا قليلا من مهندسي الميكانيكا والكهرباء هم من اجتازوا الامتحان، منوهًا بأنه لأول مرة تمر به مثل هذه الواقعة.

