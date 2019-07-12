مشاجرة بالعصي بين مصريين بالكويت تنتهي بالقبض عليهم

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متابعات - أمينة عبد العال

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تسببت مشاجرة لمصريين داخل موقف سيارات بالكويت، في إيقافهم والقبض عليهم بعد أن وصل الأمن  لهويتهم عن طريق الفيديوهات.

نشبت مشاجرة بين مصريين فى موقف للسيارات داخل دولة الكويت التى يعملون بها، ما جعل الأجهزة الأمنية تلقى القبض عليهم، وترحيلهم إلى القسم، لتحرير محضر ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وبحسب صحيفة الراي، تحفّظت الجهات الأمنية بأوامر عليا، على ثلاثة مصريين تشاجروا بالعصي على موقف سيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب إثارة الفوضي وتبادل الضرب.

الكويتى المتهم بالاعتداء على القنصلية المصرية: حاولت الاحتماء من الشمس فضربوني (مستند).

وقالت الصحيفة إن الواقعة بدأت بمقطع فيديو انتشر إلكترونياً ظهر فيه ثلاثة أشخاص من الجالية المصرية تبادلوا الضرب، ما أدى إلى تجمهر عدد من أبناء جاليتهم محاولين فضّ المشاجرة.

وأضافت الصحيفة أنه بالتحري عن المقطع، الذي وثقه وافد هندي، تم تحديد هوية المتهمين، وألقي القبض عليهم وبالتحقيق معهم تبيّن أن سبب ما حدث بينهم موقف سيارة أمام عمارة يقطنون بها، واتضح أنهم تصالحوا وأنهوا الخلاف بعد أن انتشرت مشاجرتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأفاد مصدر أمني «الراي» بأنه «أثناء وجود الخصوم في القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ورد اتصال من قيادات أمنية أمرت بالتحفظ على المتشاجرين الذين أثاروا الفوضى وتشاجروا في الشارع».


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