  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
ابن سلمان وخاشقجي

أول تعليق ملكي بعد مقابلة "بن سلمان" المثيرة للجدل

الشيخ خالد الجندي

"الجندى": الحور العين سبب انضمام الشباب للجماعات الإرهابية

سارة نتنياهو وزوجها

عضو بالكنيست يكشف مفاجأة عن زوجة نتنياهو

الإعلامي تامر أمين

قرار جديد للنواب .. و تامر أمين: "إحنا الحضن الكبير"

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفي الادعاءات الكاذبة عن امتلاكها لشركة “دابسي”

البرلمان

فضائح جنسية تضرب البرلمان البريطاني

شرطة الكويت

مشاجرة بالعصي بين مصريين بالكويت تنتهي بالقبض عليهم

ارشيف

رويات مفجعة عن التحرش الجنسى بحكومة أفغانستان

جزائر

جزائرى يدهس عائلة كاملة عقب فوز المنتخب

المستشارة تهاني الجبالي

"الجبالي" عن قانون الإيجار القديم: "مبنجيش علي حد"

مصر تشارك في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار بـ"لوكسمبورج"

مال وأعمال

الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار بـ"لوكسمبورج"
الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار بـ"لوكسمبورج"

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

#

الحكومة تعلن: 24 حالة طلاق كل ساعة

#

ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

#

هل ترفع «الجماعة الإسلامية» من قائمة الإرهاب؟

المالية

البنك الاسيوى

لوكسمبورج

تشارك مصر اليوم "الجمعة" في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى غدٍ السبت تحت شعار: «التعاون والتواصل»؛ وذلك بحضور 2000 مدعو يمثلون وفود الدول الأعضاء والخبراء وممثلي القطاع الخاص والإعلاميين.

يُمَّثل مصر في الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.

يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوربية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.

يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة العديد من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة الي جانب التأكيد علي أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي آفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيرا الي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي من شأنها الاستفادة من العديد من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.

 تضم الوفود المشاركة بالاجتماع، وزراء مالية الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «محافظي البنك»، وعددًا من المسئولين البارزين بمؤسسات الشراكة التابعة للبنك، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في مختلف المجالات.

قال أحمد كجوك، إن مجلس إدارة البنك، كان قد زار مصر، والتقى بمسئولي المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جين ليكن رئيس البنك الآسيوي، على هامش منتدى أفريقيا 2018، قد أسهم في زيادة محفظة استثمارات البنك بمصر التي تتمتع بفرص واعدة في قطاع البنية التحتية لاسيما في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفى ضوء مشروعات البنية التحتية القومية الضخمة.

أوضح كجوك أن مصر تُعد من الدول المشاركة في تأسيس البنك عام 2016، وقد كانت أول دولة غير آسيوية يستثمر البنك فيها بقرار استثنائي، جعلها تتمتع بذات الشروط والمميزات الممنوحة للدول الأسيوية الأعضاء، كما أنها خامس أكبر متلقى للاستثمارات، حيث ضخ فيها البنك عدة مشروعات مؤخرًا، ويجرى حاليًا إجراء دراسات موسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية بمصر، التي تشمل مجالات النقل والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بشرى سارة لجماهير تونس قبل مواجهة السنغال
» إيران تقصف مواقع بكردستان
» اختفاء جزيرة أسفل بحر العرب
» مطبات طائرة كندية تصيب العشرات بجروح طفيفة
» السفارة المصرية بواشنطن تنظم احتفالية لـ23 يوليو
» شرطة برازيل تحقق مع متهمة نيمار بالاغتصاب
» تفاصيل رسوب 300 مهندس مدني في اختبارات التوظيف
» زوجة فنان شهير تقبله على الهواء.. شاهد رد فعله
» امرأة تخرج من القبر حية عقب دفنها فى الشرقية
» خطة الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
» القوات العراقية تعتقل "أم المجاهدين" في تنظيم "داعش"

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة