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المستشارة تهاني الجبالي

"الجبالي" عن قانون الإيجار القديم: "مبنجيش علي حد"

"الجبالي" عن قانون الإيجار القديم: "مبنجيش علي حد"

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المستشارة تهاني الجبالي
المستشارة تهاني الجبالي

إيمان هاني

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بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم

عقبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، على قانون الإيجار القديم، قائلاً: "إن القانون يوضع في المجتمع من أجل حماية المصالح المتعارضة بما يحقق السلم الاجتماعي والمصالح الوطنية العامة.

وعلقت "الجبالي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ،على قضية الإيجارات القديمة، قائلة: "لا مجال أن يجور القانون على أحد، وإنما يراعي المصالح المتعارضة، معقبًا: "إحنا مبنجيش علي حد، كله في مصلحة المواطن".

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا إلى أن قانون الإيجارات القديمة صدر بحقه 3 أحكام من المحكمة الدستورية العليا، وأنه لا يجوز لأي سلطة في البلاد مخالفة مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

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