وفاة ناقد سينمائى شهير بعد صراع مع المرض

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توفى الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلن الكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون.

وكتب أحمد رزق الله  عبر "فيس بوك": "البقاء لله يوسف شريف رزق الله أتوفى، ربنا يرحمك يا أعظم وأطيب راجل في الدنيا، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وكانت زوجة الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أعلنت الأربعاء الماضي، استقرار حالته الصحية، وذلك عقب دخوله العناية المركزة، وذلك إثر إصابته بفشل كلوي.


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