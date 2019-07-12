بالأسماء.. المرشحون لتولى «الجبلاية»

12 يوليه 2019 - 10:18 ص

بعد تولى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إدارة شئون الجبلاية رسميًا لمدة 3 أشهر، لحين إقامة الجمعية العمومية الطارئة، ووفقًا للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم التى تنص على تولى المدير التنفيذي، إدارة الاتحاد، لمدة ثلاث أشهر فى حالة استقالة مجلس الإدارة، حتى أول جمعية عمومية.

وهناك بعض الأسماء المرشحة لخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة على رأسهم محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، ورشح البعض جمال علام رئيس الاتحاد الأسبق من أجل العودة مجددًا لأنه الأنسب ووافق علام، ويدرس خوض الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر قريب من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق عن أن الأخير تم عرض فكرة خوض الانتخابات الخاصة عليه على كرسى رئيس مجلس الإدارة ولكنه رفض، كما تم عرض الفكرة على كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق.

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة تكميلية لمدة سنة واحدة وهى المدة المتبقية للمجلس الحالي.

يأتى ذلك بعد أن تقدم مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هانى أبوريدة، باستقالة رسمية، عقب خسارة المنتخب الوطنى لكرة القدم أمام نظيره جنوب أفريقيا، وتوديع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.