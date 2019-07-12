  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
ارشيف

وفاة عميد شرطة أثناء مباراة تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار

ارشيف

وفاة ناقد سينمائي شهير بعد صراع مع المرض

بدافع السرقة.. عاطل يسدد 3 طعنات لزوجة خاله

طبيب يمزق جسد والده بسلاح أبيض بالجيزة

السعودية

تعديل قانوني في السعودية لرفع قيود سفر المرأة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

بالأسماء.. المرشحون لتولى «الجبلاية»

عمرو وردة

«الصقر» يكشف حقيقة انضمام "وردة" لصفوف بيراميدز

أسامة كمال

أسامة كمال: "عايشين في وضع كارثي أطين من الطين"

ارشيف

اعتصام العاملين بمطار بيروت

توفيق عكاشة

عكاشة لـ"المصريين": أنتم عبء على البلد

الدولار

الدولار يستقر عند هذا السعر

إيران: على القوى الأجنبية مغادرة المنطقة

عرب وعالم

ابيران
ابيران

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

#

ترامب يهدد بعقوبات جديدة على إيران

#

أول تعليق لـ"بن سلمان" على استهداف المنشآت النفطية

#

فرنسا: آلية دعم المبادلات التجارية مع إيران تحقق تقدمًا

إيران

الاتحاد الأوروبي

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية التي احتجزتها في جبل طارق.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال: "هذه لعبة خطيرة ولها عواقب والذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة".

وأضاف: "الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول وعلى القوى الأجنبية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة".

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات العراقية تعتقل "أم المجاهدين" في تنظيم "داعش"
» اعتصام العاملين بمطار بيروت
» بالفيديو.. إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبا
» "ارتعاشة ميركل".. هل تطيح من رئاسة ألمانيا؟
» ليلة بيضاء في الجزائر عقب تأهلها لنصف نهائي كان مصر ‎
» هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية
» انقسام حقوقى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
» مدرب تونس: جاهزون للسنغال وسننافس على لقب أمم إفريقيا
» تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتتأهل لنصف النهائي القاري
» تعليق ناري لـ"المغربي" صاحب فيديو "جدعنة المصريين"
» حبس "نائب الرشوة" 4 أيام على ذمة التحقيقات

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة