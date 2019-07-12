» اعتصام العاملين بمطار بيروت

12 يوليه 2019 - 09:49 ص

دخل مئات الفنيين والسلك الخاص العاملين في المديرية العامة للطيران المدني بلبنان فى اعتصام داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع الحرص على عدم تعطيل حركة المطار أو التأثير على حركة إقلاع أو هبوط الطائرات من وإلى المطار.

ويأتي هذا التحرك للمطالبة بدفع المستحقات للمناوبين الفنيين والسلك الخاص في المطار عن أعمال ليلية وإضافية نهارية منفذة خلال الأشهر الماضية من الفصلين الأولين لسنة 2019، ولم يتقاضوا مستحقاتهم سوى عن شهري فبراير ومارس فقط.