» بالفيديو.. إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبا

قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ان الحكومة تسعي لنقل تجربة الامارات الشقيقة، بانشاء وزارة للسعادة في مصر وقبل اقرارها سيكون ذلك واضح وملموس من خلال تعاملات المواطنين مع كافة أجهزة الدولة.

وأضاف الرفاعى، خلال لقائه مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "أن ما يؤرق الحكومة حاليا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

ولفت الى أن هناك مساعي إلى زيادة الوعي لدى المواطنين مع تعزيز مستويات التواصل معهم في جميع أجهزة الدولة المختلفة.



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