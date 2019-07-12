تسجيل صوتي لريهام سعيد: "وشي موقعش"

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أعربت الإعلامية ريهام سعيد، عن استياءها مما يتردد حول مرضها بين مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة الى انها لا تعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط جلد الوجه.

واستنكرت "سعيد" عبر تسجيل صوتي نشرته على صفحتها على "الفيس بوك" اهتمام الجمهور بالتفاصيل أو اتهامها باختلاق المرض.

وأضافت :" أنها عانت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكنها ثابرت في حربها ضد من المرض من أجل أطفالها والحالات التي يساعدها برنامجها، ما أدى لإصابتها بميكروب تسبب في نقص حاد بالمناعة يصعب معالجته".

وأوضحت ريهام : "أنها تعاني من ميكروب بسبب نقص مناعتها واضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف".

وتابعت "سعيد":" كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".

وقالت: "حياتي ما زالت مهددة ومن الممكن أن يصل الميكروب للمخ، مش هقدر أشتغل دلوقتي".

وناشد "سعيد" الجمهور" الوقوف مع الحالات المرضية لبرنامجها "صبايا" ، قائلة :" محتاجين أكثر من 12 مليون للاطفال لاجراء جراحات دقيقة جدا في المانيا".

شاهد الرابط

https://www.facebook.com/RehamSaeedOfficial/videos/2319351751662692/

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