"عبدالحميد": السيسي يستثمر جولاته الخارجية بهذا الأمر الهام

وأضاف «عبدالحميد»، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي يستثمر كل جولاته الخارجية، خاصة زياراته للدول المتقدمة علميًا، مثل اليابان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعرف على ما آخر ما توصلت إليه المنظومة التعليمية في تلك البلدان، مشيدًا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأوضح أن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات.