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تعليق ناري لـ"المغربي" صاحب فيديو "جدعنة المصريين"

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قال علاء الصنوبري، الصحفي المغربي صاحب فيديو «جدعنة المصريين»، إنه تعمد التظاهر بضياع متعلقاته الشخصية، وطلب المساعدة من الشباب المصريين في الشوارع، حيث ذكر أنه من خلال معاملاته مع المصريين في المجموعة التي يقطن فيها في مصر لم يستبعد أن يتعاملوا معه بكل هذا الكرم.
وأضاف «الصنوبري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن معاملة المصريين له في الشوارع طيبة للغاية، حيث يرى أن الشعب المصري شعب كريم وطيب ويُحب الشعب المغربي، موضحًا أن كل الشباب الذي طلب منهم أموالًا في الشارع كانوا إيجابيين معه.
وأشار إلى أنه يزور مصر للمرة الأولى من أجل حضور مباريات منتخبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: «عجبني في الشعب المصري حبهم لبلادهم، شعب بيحب إخوانه من الشعوب الأخرى، فيه كرم كبير، ده شعب كريم أوي، مش حاسس بغربة في مصر».
وتابع: «أحسن حاجة بتعجبني في الشعب المصري إنه مش بينام بالليل».


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