  • الجمعة 12 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
الحج

السعودية تحذر من هذا الأمر الخطير خلال موسم الحج

السعودية ترحل مصريين خالفوا شروط الإقامة بالمملكة

بشري سارة.. إنشاء وزارة السعادة فى مصر

البرلمان

تحركات برلمانية لمنع منح الجنسية المصرية للإسرائيليين والفلسطينيين

ابراهيم عيسى

هجوم أزهرى - سلفى ضد «إبراهيم عيسى» بعد تطاوله على «البخارى»

جماهير الجزائر

هتافات الجماهير لأبو تريكة بمباراة الجزائر وكوت ديفوار

أرشيفية

انقسام حقوقى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

حسن شحاتة

حسن شحاتة: جاهز لتدريب المنتخب

النني

ضربة موجعة لـ«النني» بعد فشل منتخب مصر

الدولار والجنيه

«بلومبرج»: انخفاض كبير بأسعار الدولار في هذا الموعد

رانيا يوسف

هجوم سلفي على رانيا يوسف بسبب السعودية

بالبيت الأبيض..

عطل فني في تويتر قبيل قمة "منصات التواصل"

عرب وعالم

تويتر
تويتر

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "إليسا" تطمئن جمهورها على صحتها

#

صور الكنداكة السودانية تجتاح عواصم أوروبية

#

بالأرقام.. جنسيات ضحايا مجزرة المصلين بنيوزيلندا

#

مرعب.. ثعبان يتسلل لغرفة مسنة ويلدغها على سريرها

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، الخميس، إلى "عطل فني"، أربك مستخدميه في العديد من دول العالم.
وعند فتح موقع تويتر تظهر رسالة: "هناك خطأ فني. شكراً على الملاحظة، سنقوم بإصلاح الخلل وإعادة الأمور لطبيعتها قريبًا".
وذكر موقع "داون ديتيكتور"، الذي يتتبع انقطاع خدمات مواقع التواصل، أن موقع تويتر "تلقى نحو 70 ألف شكوى عن انقطاع خدمة المنصة من العديد من الولايات الأمريكية كفيرجينيا وجورجيا، فضلًا عن هولندا".
ويشار أن العطل الفني في موقع تويتر جاء قبيل قمة لمنصات التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، في وقت لاحق الخميس.
واللافت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يوجه دعوة لمسؤولي منصتي تويتر وفيسبوك لحضور القمة، رغم استخدامه المتكرر "تويتر" لإيصال رسائله.
وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب، عبر حسابه في تويتر: "سنطرح موضوعًا كبيرًا اليوم في قمة منصات التواصل الاجتماعي بالبيت الأبيض، سيكون عن التضليل والتحيز والتمييز والقمع الذي تمارسه بعض الشركات. لن نسمح لها بالإفلات من العقاب بعد الآن".
ويتهم ترامب، المسؤولين عن منصات الانترنت الكبرى، بـ "التحيز وقمع" الأصوات المحافظة، على الرّغم من العدد الكبير لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب إعلام محلي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"المغربي" صاحب فيديو "جدعنة المصريين"
» حبس "نائب الرشوة" 4 أيام على ذمة التحقيقات
» "العسكري السوداني" يكشف عن محاولة انقلاب فاشلة
» عطل فني في تويتر قبيل قمة "منصات التواصل"
» فصائل فلسطينية تتوعّد إسرائيل عقب هذا الأمر الخطير
» بريطانيا ترفع مستوى أمن سفنها إلى أعلى مستوى
» كلمات مؤثرة تظهر غيرة "أبو تريكة" على مصر
» «طالبان» تعلن التوصل إلى اتفاق كبير مع أمريكا
» الجزائر تتاهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
» "الآداب العامة".. موضوع خطبة الجمعة
» غدًا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة