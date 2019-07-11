» تشكيل تونس لمواجهة مدغشقر

أمير سعد
أعلن الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل نسور قرطاج في مواجهة مدغشقر بدور الـ8 لبطولة أمم أفريقيا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
المرمى: المعز حسن .
الدفاع: وجدي كشريدة – جيلا برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي .
الوسط: إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي .
الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – وهبي الخزري.
ويلعب منتخب تونس ضد مدغشقر في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 وتقام المباراة في استاد السلام.
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