» هدم 241 مدبغة استعدادًا لتحويل مجرى العيون إلى مزار سياحي

11 يوليه 2019 - 07:50 م

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الإنتهاء من هدم 241 مدبغة و15 مقهى و12 كشكا و31 عشة خشبية و54 محلا و9 مصانع و96 محزنا و2 إسطبل ومصنعين غراء ومعرضين جلود وورشة ومطعم بمنطقة مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة.

وأكد "عبد العال"، أن المحافظة وفرت البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي الصناعية، وذلك من خلال تخصيص ورش ومدابغ وأراض لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة.

ولفت المحافظ إلى أن إزالة المدابغ تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي لمنطقة سور مجرى العيون الأثرية واستغلالها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية لتكون مزارا سياحيا متميزا ينضم إلى مزارات العاصمة.