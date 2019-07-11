» بالفيديو.. عراقيون يهتفون باسم صدام حسين بالعاصمة بغداد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو لعشرات المواطنين العراقيين، وهم يهتفون باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ويعود الفيديو لمجموعة مواطنين في منطقة الدولعي ذات الأغلبية السكانية الشيعية"، ووفقا لهذه المعلومات، فإنهم تظاهروا احتجاجا على هدم القوات الأمنية لبعض المحال في أسواق المنطقة، وفقًا لـ"RT ".

وهتف المتظاهرون قائلين: "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، وتظهر أيضا في الفيديو مجموعة من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية أمام المتظاهرين الغاضبين.