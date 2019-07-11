«كلود لوروا»: نيجيريا المرشح الأول للفوز باللقب

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المصريون

كلود لوروا

رشح الفرنسي كلود لوروا أحد أشهر المدربين في تاريخ القارة الإفريقية ، المنتخب النيجيري للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

وتواجد لوروا في ملعب "ستاد السويس" لمتابعة مباراة الجزائر وكوت ديفوار في دور الثمانية للمسابقة، حيث أكد على أنه يتوقع فوز المنتخب النيجيري باللقب، مرشحًا منتخب السنغال لمواجهته في المباراة النهائية .

وسبق للمدرب الفرنسي أن أشرف على تدريب عدة منتخبات أفريقية، مثل السنغال والكاميرون والكونغو الديمقراطية .

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الجنوب أفريقي 2/1 ، أمس الأربعاء، في دور الثمانية للبطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار الجارية في الدور ذاته .


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