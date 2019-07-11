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أول رد فعل من «حفتر» على تفجيرات بنغازي

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حفتر وقواته
حفتر وقواته

خالد الشرقاوي - متابعات

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كلف اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رئيس أركانه الفريق عبد الرازق الناظوري، بفتح "تحقيق عاجل" في التفجير الذي وقع خلال تشييع جنازة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وقتل 3 أشخاص، في وقت سابق الخميس، جراء 3 تفجيرات بمقبرة "الهواري" ببنغازي، خلال مراسم جنازة خليفة المسماري، القائد السابق لقوات الصاعقة التابعة لحفتر، حسب وسائل إعلام محلية.

وطالب حفتر في رسالة وجهها إلى الناظوري ونشرتها وسائل إعلام محلية، بإجراء تحقيقات مع كافة الأجهزة الأمنية، وموافاته بنتائجها حال الانتهاء منها.

ووفق إعلام محلي ليبي، فإن التفجيرات أسفرت عن عدد كبير جدا من الجرحى، لم يحددهم، لكنه قال إنه تم نقل 17 منهم إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية، نجاة ونيس بوخمادة، القائد الحالي لقوات الصاعقة، وبعض القادة البارزين في القوة، والتي تعتبر من أكبر الكتائب التي يعتمد عليها حفتر في حربه على طرابلس.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشن قوات حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.



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