الحاج ضيوف يرشح هذا الثنائي لخلافة أجيري

11 يوليه 2019 - 06:36 م

رشح الحاج ضيوف، مهاجم منتخب السنغال، الثنائي حسام حسن وحسن شحاتة، لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المكسيكى خافيير أجيرى عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا ضمن مباريات دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

وأضاف الحاج ضيوف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، أن مصر لديها كوادر تدريبية كبيرة تملك إمكانيات فنية كبيرة ومنها رموز التدريب فى قارة أفريقيا مثل حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة ومن القيادات الشابة حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة.

ويشعر الحاج ضيوف بالحزن الشديد بسبب الحديث عن إسناد المهمة إلى مدير فنى أجنبى ودفع كثير من الأموال دون الاستفادة منهم .



