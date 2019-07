» تمزيق ملابس وزير رياضة دولة بمجموعة مصر بكأس الأمم

تعرض وزير الرياضة لدولة الكونغو الديمقراطية دينيس كامباي، لاعتداء من الجماهير الغاضبة التي استقبلت بعثة المنتخب في المطار، اثر عودتها من القاهرة، إثر الخروج على يد مدغشقر من دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في مصر.

وقام صحفي من الكونغو الديمقراطية بنشر فيديو يظهر الاعتداء على الوزير، وكتب عليه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "تعرض وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للضرب وتمزيق ملابسه، عند وصول الفريق الوطني إلى المطار، فلقد انزعجت الجماهير بشدة بعد خروج منتخبها على يد منتخب مدغشقر في الجولة 16، وبالتالي لجأت إلى الاعتداء البدني على الوزير".

الجدير بالذكر ان منتخب الكونغو الديمقراطية ودع منافسات البطولة من دور ثمن النهائي عقب خسارته الأحد الماضي بركلات الترجيح بإستاد الإسكندرية، امام منتخب مدغشقر الذي يلعب في نهائيات هذه النسخة من كأس الأمم الافريقية لأول مرة في تاريخه.

