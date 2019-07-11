بعد عمرو فهمي.. إقالة مصري جديد من الكاف

11 يوليه 2019 - 06:05 م

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد.



وذكر موقع فوت أفريكا أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي، معاذ حجي السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة محمد الشريعي المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو.





وأشار الخطاب إلى أن إقالة الشريعي بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.





ولفت إلى أن قرار إقالة الشريعي قد يعود إلى تأخره في سداد المستحقات المالية لمطالبة مديره عبد الله مصطفى بمراجعة بعض المستندات المحاسبية.





ووصف تقرير فوت أفريكا عبد الله مصطفى بأنه الجاسوس الأكبر لأحمد أحمد داخل أروقة الكاف، ويتمتع بمهام أخرى أكثر أهمية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





يذكر أن الكاف أعلن في بيان رسمي يوم 21 مايو الماضي إيقاف مديره المالي محمد الشريعي لمدة شهرين بداعي تعطيله الأعمال الإدارية اليومية.



