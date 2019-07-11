بعد آداء اليمين "مرعي" رئيسًا للدستورية العليا

أدى المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو، منذ قليل، اليمين الدستورية، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، أمام السيسي.

وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارًا من 14 يوليو 2019.

ووفقًا لنص المادة 193 من الدستور "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".

والمستشار سعيد مرعي من مواليد أغسطس 1954، وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، كما أنه حصل على دبلومتي دراسات عليا في القانون العام، والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة.