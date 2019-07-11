نجاة «المسماري» أهم رجال «حفتر» من تفجير بنغازي

قتل 5 أشخاص وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة استهدف تشييع قائد في ما يعرف باسم "الجيش الوطني الليبي" التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

وأفادت مصادر بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، واللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي"، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأشارت المعلومات إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية، في وقت أعلن فيه "الجيش الوطني الليبي" عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن من بين الجرحى أحد أبناء اللواء المسماري.

وأفاد مصدر بأن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقات واسعة في فرضية "الإهمال الجسيم في تأمين جنازة اللواء المسماري"، بعدما كشفت المعلومات بأن السيارة المفخخة التي انفجرت في التشييع، كانت مركونة ومتروكة منذ صباح اليوم الخميس في المقبرة، وفقًا لـ" RT ".