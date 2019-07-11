» تعليق «حماس» على استشهاد أحد عناصرها برصاص الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ستكون "في مهب الريح" ما لم تتوقف الأخيرة عن جرائمها بحق الفلسطينيين.

وأضاف الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي: " الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات قتله محمود الأدهم (أحد عناصر كتائب القسام)، على حدود قطاع غزة الشمالية"، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وتابع: " ستكون التفاهمات معها (إسرائيل) في مهب الريح ما لم تتوقف عن جرائمها بحق شعبنا، وتلتزم بمتطلبات حالة الهدوء وتنفيذ بنود التفاهمات دون تلكؤ وتباطؤ".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان، عن استشهاد الفلسطيني "محمود أحمد الأدهم (28 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.

وفي بيان آخر، قالت "كتائب القسام"، إن الأدهم، أحد عناصرها بغزة، يتبع لقوة "حماة الثغور". وأكدت أن الجريمة "لن تمر مرور الكرام، وأن الاحتلال يتحمل عواقبها".

إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان، إن قوة عسكرية أطلقت النار، على فلسطيني شمالي قطاع غزة "نتيجة سوء فهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في الحادث".