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سموم خطيرة في زجاج المشروبات الملون

وجهة نظر

رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

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الزجاج المطلي (الملون) والمستخدم في تعبئة المشروبات مثل البيرة والخمرة والمشروبات الروحية الأخري يحتوي عناصر سامة وخطيرة علي صحة الإنسان، هذا ما كشفت عنه دراسة حديثة نشرت هذا الشهر يوليو 2019 في مجلة "علوم البيئة والتكنولوجيا Environmental Science and Technology " وأجراها باحثون من جامعة بليماوث Plymouth في إنجلترا.

عن طريق إستخدام الأشعة السينية الفلورنسية X-ray fluorescence قام فريق البحث في تلك الدراسة بفحص وتحليل عينات من أنواع عديدة ومتنوعة  الأحجام من زجاجات ملونة بطلاء لتزيينها موجودة وتباع في العديد من محلات البيع بأماكن مختلفة تم جمعها من دول مختلفة، بهدف الكشف عن وجود عناصر مثل الرصاص والكادميوم وقياس تركيزاتها. كانت دراسات سابقة قد كشفت عن إحتواء مواد الدهان (الطلاء) عناصر سامة تمثل خطورة علي صحة الإنسان مواد الطلاء هذه والمستخدمة في أشياء كثيرة يستخدمها الإنسان بصورة يومية مثل معدات الملاعب ولعب الأطفال والزجاجات المستخدمة للمشروبات، تلك المواد السامة تتسرب وتنتقل إلي المواد الجديدة حتي بعد عملية التدوير وفرم الزجاجات المحتوية عليها بما يدعو العلماء للبحث وإيجاد مواد طلاء بديلة وآمنة علي صحة الإنسان وصديقة للبيئة.

كشف الباحثون في تلك الدراسة بعد فحص العينات عن وجود عناصر مثل الرصاص والكادميوم والكروميوم في الزجاج إختلفت تركيزاتها حسب نوع المشروب التي تحتويه الزجاجات، مثلاً أوضحت النتائج عن وجود تركيزات من الكادميوم أكبر من 20 ألف جزء في المليون في زجاجات المشروبات الروحية والبيرة، كما سجل الرصاص تركيزات أعلي من 80 ألف جزء في المليون في زجاجات الخمرة، وهي تركيزات أعلي آلاف المرات من المعدلات المسموح بها والمتفق عليها عالمياً والتي قد تتسرب إلي المشروب، مثلاً عنصر الرصاص والذي يسمح بوجوده بتركيزات لا تزيد عن 90 جزء في المليون، لكن القياسات التي حصل عليها فريق البحث في تلك الدراسة تدق ناقوس الخطر وتنبه القائمون علي الرقابة وكذلك أصحاب مصانع الزجاج بأن ذلك يمثل خطورة كبيرة علي الصحة العامة والبيئة بالعموم، وهذا يدعو المجتمع الدولي لتشديد الرقابة علي صناعة الزجاج المستخدم في تعبئة المشروبات تجنباً لوجود السموم الكامنة ومستترة خاصة في الملونة منها.

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