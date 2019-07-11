«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة


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