  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:31 م
بحث متقدم
الأرصاد

«الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

الاهلى

اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ

رانيا يوسف

أول تعليق من رانيا يوسف عن الهجوم السعودي عليها

ارشيفية

نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي

أم كلثوم

لن تصدق هذا الشيء وجد في منزل "أم كلثوم"

الشهيد عمر القاضي

كان بيناديني بـ"أم الشهيد".. رواية مبكية لوالدة عمر القاضي

امراة

حبس سعودية وصفت زوجها بـ"التيس"

الكلاب

بعد الخنافس.. ذعر بسبب "ليشمانيا الكلاب" والتصدير هو الحل

دار القضاء العالي

بلاغ ضد لاعبى المنتخب بسبب إعلان الهزيمة

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

رسميًا.. مد "الطوارئ" في البلاد ثلاثة أشهر

البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

#

«البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه

#

«البورصة» تربح 10 مليارات جنيه

#

«البورصة» تربح 5 مليارات جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، وسط ضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.7 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 16969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 649.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على شركة كليوباترا، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 19.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 73.14%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول، اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.53%.

ومال صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 809.6 مليون جنيه، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، 373 ألف جنيه، 297.9 مليون جنيه، 296.3 مليون جنيه، على التوالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه
» اتحاد الكرة يصدم الأهلى بقرار مفاجئ
» أول تعليق من رانيا يوسف عن الهجوم السعودي عليها
» نجاة قيادات عسكرية بالجيش الليبي من تفجير إرهابي
» تصريح مثير لـ رئيسة وزراء نيوزيلندا عن قاتل قطتها
» مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين
» 30 يوليو الحكم فى دعوى تخفيض نفقة نجل إبراهيم سعيد
» سيدة تنجو من الموت بأعجوبة.. المشهد صادم
» الغموض ما زال يخيم على "قيامة أرطغرل".. تفاصيل جديدة
» ضريبة جديدة لـ"فيس بوك وإنستجرام"
» بالفيديو.. اغتصاب مشاهير الأطفال واستغلالهم جنسيًا يهز المغرب

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة