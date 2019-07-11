» البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، وسط ضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.7 مليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى 738.187 مليار جنيه.

حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 13813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 16969 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 649.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، بعد تنفيذ صفقة على شركة كليوباترا، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 19.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 73.14%، والعرب على 7.17% خلال جلسة تداول، اليوم، واستحوذت المؤسسات على 88.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 11.53%.

ومال صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 809.6 مليون جنيه، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 152.4 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، 373 ألف جنيه، 297.9 مليون جنيه، 296.3 مليون جنيه، على التوالي.