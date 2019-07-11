» أول تعليق من رانيا يوسف عن الهجوم السعودي عليها

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

وكالات أحمد الشربينى

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رانيا يوسف

ولاية السعودية

اسقاط ولاية عن المراة

فى أول تعليق لها على أزمتها فى السعودية بررت الفنانة رانيا يوسف تصريحاتها بشأن إسقاط الولاية عن النساء في المملكة قائلة أن هناك حالة تربص بها في حالة تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها.

وأضافت انها تحترم الجمهور الذى يحترم رأيها في ويقف على الحياد في دعمه لآرائها".

وأوضحت أن "الهاشتاج "#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال18" استخدمه عشرات الآلاف من المغردين عبر "تويتر" للتعبير عن آرائهم"، مشيرة إلى أن "التعبير عن رأيها جاء انطلاقًا من كونها امرأة إضافة إلى أنها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات".

وقالت رانيا يوسف إنها "تكن كل احترام وتقدير للمرأة السعودية، ودعمها لها جاء من باب دعمها لحرية المرأة في المجتمع العربي".

وأحدثت الممثلة ، رانيا يوسف، جدلا واسعا بين السعوديين، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها رأيها حول حرية المرأة السعودية.


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