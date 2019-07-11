كان بيناديني بـ"أم الشهيد".. رواية مبكية لوالدة عمر القاضي

11 يوليه 2019 - 02:19 م

نعت راندة محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، شهيد كمين العريش ليلة عيد الفطر ولدها الشهيد بتفاصيل جديدة عن حياته الشخصية قائلة: "إن نجلها كان يحب عمله كثيرًا، وكان دائما يردد لها: "أنت أم الشهيد".



وأشارت إلى أن ابنها تقدم للعمل في هيئة قضايا الدولة قبل استشهاده وتم قبوله في الوظيفة، ولذلك كرمته الهيئة.



وأشادت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "أون إي"، بتكريم هيئة "قضايا الدولة" لها، معقبة: "لفتة طيبة منهم، وأنا مبسوطة أوي".



وقد نظمت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده، رئيس الهيئة، حفل تكريم أسرة الشهيد عمر القاضي، شهيد حادث الهجوم الإرهابي على كمين العريش، ليلة عيد الفطر المبارك، بمقر الهيئة.



وخلال التكريم، أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة القرار رقم 163 لسنة 2019 بمنح أسرة الشهيد (الوالد والوالدة والأخ الشقيق) العضوية الشرفية بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، ومنح أسرة الشهيد درع الهيئة تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريمًا لروح الشهيد.

