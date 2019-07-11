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الغموض ما زال يخيم على "قيامة أرطغرل".. تفاصيل جديدة

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قيامة ارطغرل
قيامة ارطغرل

متابعات-علا خطاب

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ما زال الغموض يحيط بتفاصيل مسلسل قيامة "أرطغرل"، إذ لم يتم الإعلان رسميًا عن الممثلين والممثلات الذين سيشاركون في تجسيد أدوار الشخصيات الرئيسية في المسلسل.

ورغم أنه لا يوجد تصريح رسمي حول موعد عرض الحلقة الأولى من "قيامة عثمان"، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ عرض الموسم الجديد بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين من العام الحالي.

وكان قد تم الإعلان سابقاً عن أن الممثل التركي الشباب بوراك أوزجيفيت هو من سيلعب دور البطولة في المسلسل؛ حيث سيؤدي دور عثمان غازي ابن أرطغرل. كما شرع بوراك بالتحضير والاستعداد منذ شهور لهذا الدور من خلال قراءة سيناريو المسلسل بالإضافة إلى التحضيرات الفنية كالتدريب على فنون القتال وركوب الخيل.

ومن الشخصيات التي ينتظر الجمهور إعلان من سيجسدها في "قيامة عثمان" شخصية "رابعة بالا هاتون"، زوجة عثمان غازي، وهي ابنة الشيخ أديبالي، الذي يعتبر المرجع الروحي والديني لمؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي، والذي يتوقع أيضا أن يكون له دور رئيسي في أحداث المسلسل تشابه أدوار ابن عربي الذي ظهر في مسلسل قيامة أرطغرل.

كذلك ينتظر الجمهور أيضاً ظهور شخصيات تؤدي أدوار إخوة عثمان وأبناء أرطغرل الآخرين، وهم جوندوز وسافجي.

وكان قد أعلن منتج وكاتب مسلسل قيامة أرطغرل محمد بوزداع عن القناة الناقلة للسلسلة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي ينتظره ملايين المشاهدين، بعد أن حققت الخمسة الأجزاء الأولى من "قيامة أرطغرل" نجاحاً كبيراً وشاهدها كثيرون في تركيا وخارجها.

ونشر "بوزداع" الخبر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "هذا الموسم من سلسلتنا القيامة باسم قيامة عثمان سيلتقي بالمشاهدين على قناة آي تي في ATV ، آمل أن يكون موسمنا الجديد وقناتنا الجديدة وسيلة للخير".


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