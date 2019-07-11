بلاغ ضد لاعبى المنتخب بسبب إعلان الهزيمة

11 يوليه 2019 - 01:53 م

تقدم المحامى محمد حامد سالم ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من لاعبى المنتخب المصري ورئيس مجلس إدارة شركة "بيبسكو"، بسبب تصوير إعلان الهزيمة.

واختصم البلاغ رقم 9468 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كلِ من: محمد شلباية، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "بيبسكو مصر"، طارق حامد السعيد حامد، محمود حسن وشهرته "تريزيجيه"، أحمد المحمدي، أحمد حسن كوكا، محمود علاء، نبيل دونجا، لاعبين المنتخب المصري لكرة القدم.

وطالب البلاغ بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهم بشأن إعلان الهزيمة الذي أنتجته شركة "بيبسكو مصر" وشارك فيه المُبلغ ضدهم من الثاني حتى السابع بالظهور فيه للاعتذار عن هزيمة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم وخروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف أن هذا الإعلان الترويجي لشركة "بيبسي" يُمثل إهانة بالغة للشعب المصري ويعد استغلالًا من المُبلغ ضدهم لآلام وأحزان الشعب المصري على خروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019 واعتداء على حقوق المُبلغ والشعب المصري بالمتاجرة به في شكل توجيه اعتذار دعائي مدفوع الأجر من الشركة المُنتجة للإعلان بمبالغ طائلة إلى لاعبين المنتخب المشاركين فيه.