"السيسى" يشهد عقد زواج شاب من "البرنامج الرئاسى"

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لبي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، دعوة أحد شباب البرنامج الرئاسى بحضور حفل زفافه وذلك لرغبة العروسين في أن يكون الرئيس شاهدًا على عقد زواجهما.

ولاقى حضور ومشاركة الرئيس السيسى لحفل الزفاف، حالة من البهجة والسعادة لأهل وأصدقاء العروسين الذين حرصوا على تسجيل إعجابهم باللفتة الإنسانية والأبوية للرئيس السيسى، من خلال مشاركة صور من حفل الزفاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، والتعليق عليها بالثناء على مشاركة الرئيس فى حفل الزفاف وتوقيعه كشاهد أول على عقد القران.

كما حرص أصدقاء وأسرة العروسين على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت "مها البرى" والدة العريس، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" صورة مجمعة لها ولعدد من أسرة العروسين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الحضور.

 وعبر العروسان عن سعادتهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوقيعه على عقد القران كشاهد، وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الرئيس، ومشاركتها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.






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